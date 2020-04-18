16 yaşındaki genç evde ölü bulundu ISPARTA'da ailesiyle yaşayan Yunus Bisi (16) odasında ölü bulundu.

ISPARTA'da ailesiyle yaşayan Yunus Bisi (16) odasında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi 4511 Sokak üzerinde 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Ailesi bir süredir haber alamadıkları Yunus Bisi'yi odasında hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Yunus Bisi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak Yunus Bisi'nin cenazesi morga konuldu.

Kaynak: DHA