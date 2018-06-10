16 Yaşındaki Genç 3 Kişiyi Pompalı Tüfekle Yaraladı

Konya'da 16 yaşındaki genç, tartıştığı komşusunun eşini ve iki kardeşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Fahri Efendi Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İ.T.Z., dün apartmanda komşuları Esra K.'nin kocasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Esra K.'nin kocası evden ayrıldı. Olayın ardından Esra K.'nin kardeşleri Sami S. (45) ve Şaban S. (36) Esra K.'yi almaya geldi. Üç kardeşin evden araçlarıyla ayrıldığı sırada 16 yaşındaki İ.T.Z. elinde av tüfeğiyle gelerek, Sami S.'yi omzundan, Şaban S.'yi alnından, Esra K.'yi ise sağ kolundan yaralayarak olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine 3 kardeş kendi araçlarıyla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri apartmanda incelemelerde bulundu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA