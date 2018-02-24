16 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü Ölüm Saçtı: Üniversiteli Yaren Öldü, 1 Kişi Ağır Yaralandı
Maltepe'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki araç, karşı yöne geçerek iki araca çarptı. Ehliyetsiz sürücü ağır yaralanırken, karşıdan gelen aracın sürücüsü üniversiteli Yaren yaşamını yitirdi.
Dün gece Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı- Dudullu Yolu mezarlık yolunda meydana gelen kaza nedeni ile birçok araç da yolda kaldı. 6 yaşındaki Ü. B. Ç. yönetimindeki 34 EF 375 plakalı araç ile Kayışdağı yönünde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçti. Olayda karşı yönden gelen aracın sürücüsü Yaren Büyükölmez yaşamını yitirirken onlarca araç da hasar gördü.
GENÇ KADININ ARACININ MOTORU YERİNDEN FIRLADI
Refüj üstündeki bir ağacı da yıkan araç karşı yönden gelen Yaren Büyükölmez yönetimindeki 34 JY 9446 plakalı araca ve ardından 34 EK 3053 plakalı araca çarptı. Büyükölmez'in aracı direğe çarparak dururken, Ü.B.Ç.'nin aracının motoru yerinden fırladı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Kazada Büyükölmez hayatını kaybederken, Ü.B.Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Ü.B.Ç.'yi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazaya karışan diğer araçta yaralı bulunmazken, olay yerindeki incelemelerin ardından Büyükölmez'in cenazesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Büyükölmez'in kazayı öğrenerek olay yerine gelen arkadaşları ise gözyaşı döktü. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınunun adi cinayettir ne kaza nede kader onalti yasinda biri nasil istanbul trafigine cikar insallah oda olur acili aile oyle teseli bulurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Düşünsenize ne kadar kurallara uyarsanız uyun bu çocuk diye söylemiyorum sarhoşun serserinin sefilin biri gelip sizin canınıza maal olabilir burada işte ailenin suçu var o anahtarı nasıl aldı hadi aldı otoyola nasıl çıktı ?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hepiniz burda ahkam kesiyorsunuz ama hepiniz aynisini yapiyorsunuz, kural nedir bilmiyorsunuzCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bu çocuk 2 3 yılla kurtulur yazık kıza gönül ister çok fazla ceza alsınCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Şımarık soytarı hem kendisi hem babası ağır ceza almalı bir genç insanın hayatına mal olmuş sorumsuzlukları yüzündenCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır