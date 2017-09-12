16 Yaşındaki Çocuk Babasını Tüfekle Öldürdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16 yaşındaki çocuk tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü.



Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı, Şehit Ahmet Benler Caddesi 308. Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, anne babası boşanma aşamasında olan E.A. (16) Marmaris'te yaşayan babası Şeref A.'nın yanına geldi. E.A, henüz bilinmeyen bir sebepten babası Şeref A. ile tartıştı. E.A, babasının ruhsatlı çifte kırmasını alarak Şeref A.'yı önce kafasından sonra göğsünden vurdu. Abisini arayıp olayı anlatan E.A., elektrikli bisiklete binerek otobüs garajına gitti. Buradan Ortaca ilçesine ait minibüse binerek Marmaris'ten kaçtı. İhbar üzerine eve gelen polis kapıyı çalıp cevap alamayınca çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi. Sağlık ekipleri salonda kanlar içinde bulunan Şeref A.'nın öldüğünü tespit etti.



İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, babasını öldürdüğü öne sürülen E.A.'nın bulunması yaptığı araştırmada 48 BB 4011 plakalı Ortaca minibüsünde olduğunu belirledi. Ortaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin giriş çıkışlarını tuttu. İlçe girişine gelen minibüs durdurularak E.A. yakalandı. E.A. sorgulanmak için Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



Şeref A.'nın cesedi incelemek üzere önce Marmaris Devlet Hastanesi morguna ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili villanın dışarıdan güvenlik kameraları incelendi ve cinayette kullanılan çift kırma tüfek incelenmek üzere emniyete götürüldü.



Şeref A.'nın bir süre önce amcasından yüklü bir miras kaldığı ardından Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda çalıştığı ve eşinden ayrı yaşamaya başladığı öne sürüldü. Şeref A.'nın eşinden boşanmak için dava davası açtığı öğrenildi. 16 yaşındaki gencin ise bir süredir psikolojik tedavi gördüğü kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA