16 yaşındaki çocuk, 18 yaşındaki Özgür'ü öldürdü

KONYA'da Özgür Koyun (18) yolda karşılaşıp sigara istediği H.Y. (16) tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü.

KONYA'da Özgür Koyun (18) yolda karşılaşıp sigara istediği H.Y. (16) tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Adanalı Caddesi'nde meydana geldi. Özgür Koyun, bir arkadaşıyla birlikte gezerken iddiaya göre, yolda karşılaştığı H.Y.'den sigara istedi. H.Y.'nin olumsuz cevap vermesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., Özgür Koyun'u, göğsünden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Özgür Koyun, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Özgür Koyun'un arkadaşının verdiği eşkal üzerine H.Y. mahallede yakalandı. H.Y., sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı