16 Yaşında Karar Verdi, 18'e Bastığı Gün Bekaretini Satılığa Çıkardı
İngiltere'de yaşayan İtalyan model, 16 yaşında aldığı kararı hayata geçirerek 18 yaşına basar basmaz bekaretini satılığa çıkardı.
18 yaşındaki İtalyan model Nicole, ailesine bir ev satın almak ve iyi bir eğitim alabilmek için bekaretini satılığa çıkardığını açıkladı.
TEKLİFLER 1 MİLYON EURODAN BAŞLADI
Genç model tekliflerin 1 milyon eurodan (4.6 milyon Türk Lirası) başladığını söyledi.
Bekaretini en yüksek teklifi veren kişiye sunacağını söyleyen Nicole, modelliğin yanı sıra hala bir öğrenci. 16 yaşındayken bekaretin ne kadar değerli olduğunu fark ettiğini söyleyen genç kız, tekliflerin artmasını umut ediyor.
EĞİTİMİNE ÖNEM VERMEK İSTEMİŞ
Nicole, "Benden daha yaşlı bir erkekle bir ilişki içindeydim, ancak bekaretimi, sevdiğim adamla ve gelecekte evlenmek istediğim adamla kaybedeceğim kararına vardım. Bana hayatının boyunca benimle kalmak istediğini, beni sevdiğini ve benimle bir ailesi olmasını istediğini söyledi, ancak sadece 16 yaşındaydım ve korktum, bu yüzden onunla ayrılmaya karar verdim" dedi.
Bunun üzerine kafası karışan Nicole, eğitimine önem vermesi gerektiğini düşünümüş ve Cambridge'de işletme okumak için İngiltere'ye taşınmaya karar vermiş.
16 YAŞINDAKYEN KARAR ALMIŞ
Güzel model, "İyi bir eğitim istedim, bu nedenle internet üzerinden araştırma çalışmalarımı finanse etmek için araştırmalara başladım ve bir dizi açık artırma ilanıyla karşılaştım. Kendilerini 3,1 milyon sterlin (3,5 milyon euro) satan kızlar buldum. Ben de 18 yaşıma girdiğimde aynı şeyi yapmaya karar verdim." diyor. Nicole "Çalışmalarımı finanse etmek, ablam ve aileme yardım etmek ve aileme bir ev satın almak için mümkün olduğunca çok çaba harcamayı umuyorum" diye de ekliyor.
"KORKUYORUM"
Nicole biraz korktuğunu itiraf etse de açık artımayı kazanan adamın kendisine iyi davranacağına inandığını söylüyor.
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İste kıyamet boylelerinin basina kopacak , ne utanma kalmis ne arlanma namusluya namussuz denen bir devirde yasıyoruz neyazıkkiCevap Yaz 5 Yayından KaldırADSİZ: Bunun haber niteligi diye yayinlayanin ne kafasi tasiyo millet ekmek derdinde cigara parasi bulamiyo bu ney lan kufur yazip gunaha girmemYayından Kaldır
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5 kuruşa deymez kiz.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Beklemeye gerek yok olmuştur Bu.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Türkiyedede farklı birşey olmuyor ki çocuk gelin ünvanını alan birçok küçük kız çocuklarımız var kendinden oldukça yaşlı insanlarla para pul servet için evlendiriliyorlar yazık çok yazık bu ülke bu halleri geldi getirildi desek daha doğru olurCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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nasıl can vereceksiniz merak ediyorumCevap Yaz 10 1 Yayından KaldırGÖRÜNEN O Kİ: Doggy Style ((((:1 1 Yayından Kaldır
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öbür dünyada çekersin cezanı cicoşCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Hollywood yıldızları geçmişte taciz edildim diyerek reklam yapıyorlar diğer taraftada bunun gibi niceleri satılık bekarat reklamı yapıyor bunların hangisi doğru yapıyor, parayla satınca normalmi oluyorCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bunlarında satılık şeyleri bize haber oldu . . .Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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Ne günlere kaldık Allah akıl fikir versin ne diyeceğimi şaşırdımCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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SEVIMMMMM KOOSSSSSCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Bildiğin safinaz tipi. Saçı sarı gözü mavi diye millet ne övgüler yazmış. o zaman bu safinazı hayal edin karılarınızla yatarken, kız göstereceğini göstermiş zaten.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Diyor ya utanmadan şeyinin nekadar değerli olduğunu daha yeni anlamış diye. Bekaretini sattığına göre hiç değerli değilmiş demek. Ne ucuz utanmaz insanlar var dünyada ...Cevap Yaz 15 Yayından KaldırBZTT: aferin sen böyle yapma sakınYayından Kaldır
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1sterlin bile vermem. ?????? habere bak yaaCevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
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Mö mö mö mö möCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Turk kizpariCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Bir erkek olarak her ne kadar hormonlarımın etkisiyle heycanlansam da kendimi bu kızın babası yerine koyduğumda bu fikir tüylerimi diken diken yapıyor. Empati önemli.Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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turkiyenin en güzel 100 tane kizini getir.her birinin en guzel yerini al 1 bayan yap..Yinede bu Avrupalı kizlar kadar etmeZCevap Yaz 9 35 Yayından Kaldır
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Bir şu avrupalı güzel ,çekici avrupalı kizlara bak ..birde bizim kendini bulunmz hint kumaşi zanneden turkish kezbanlara ...Cevap Yaz 22 13 Yayından Kaldır
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Meeeee MeeeeeCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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bu nasil bir anlayis bu nasil bir seref yoksunlugudurki satiliga cikarmis bak sen yaw lan arabami satiyon sen beCevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır