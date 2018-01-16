16 Yaşında Karar Verdi, 18'e Bastığı Gün Bekaretini Satılığa Çıkardı

18 yaşındaki İtalyan model Nicole, ailesine bir ev satın almak ve iyi bir eğitim alabilmek için bekaretini satılığa çıkardığını açıkladı.

TEKLİFLER 1 MİLYON EURODAN BAŞLADI

Genç model tekliflerin 1 milyon eurodan (4.6 milyon Türk Lirası) başladığını söyledi.

Bekaretini en yüksek teklifi veren kişiye sunacağını söyleyen Nicole, modelliğin yanı sıra hala bir öğrenci. 16 yaşındayken bekaretin ne kadar değerli olduğunu fark ettiğini söyleyen genç kız, tekliflerin artmasını umut ediyor.

EĞİTİMİNE ÖNEM VERMEK İSTEMİŞ

Nicole, "Benden daha yaşlı bir erkekle bir ilişki içindeydim, ancak bekaretimi, sevdiğim adamla ve gelecekte evlenmek istediğim adamla kaybedeceğim kararına vardım. Bana hayatının boyunca benimle kalmak istediğini, beni sevdiğini ve benimle bir ailesi olmasını istediğini söyledi, ancak sadece 16 yaşındaydım ve korktum, bu yüzden onunla ayrılmaya karar verdim" dedi.

Bunun üzerine kafası karışan Nicole, eğitimine önem vermesi gerektiğini düşünümüş ve Cambridge'de işletme okumak için İngiltere'ye taşınmaya karar vermiş.

16 YAŞINDAKYEN KARAR ALMIŞ

Güzel model, "İyi bir eğitim istedim, bu nedenle internet üzerinden araştırma çalışmalarımı finanse etmek için araştırmalara başladım ve bir dizi açık artırma ilanıyla karşılaştım. Kendilerini 3,1 milyon sterlin (3,5 milyon euro) satan kızlar buldum. Ben de 18 yaşıma girdiğimde aynı şeyi yapmaya karar verdim." diyor. Nicole "Çalışmalarımı finanse etmek, ablam ve aileme yardım etmek ve aileme bir ev satın almak için mümkün olduğunca çok çaba harcamayı umuyorum" diye de ekliyor.

"KORKUYORUM"

Nicole biraz korktuğunu itiraf etse de açık artımayı kazanan adamın kendisine iyi davranacağına inandığını söylüyor.