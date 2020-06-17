16 yaşında 90 suç kaydı olan kapkaççı yakalandı
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16 yaşında 90 suç kaydı olan kapkaççı yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişiden birinin, 16 yaşında 90 suç kaydının olduğu belirlendi.

16 yaşında 90 suç kaydı olan kapkaççı yakalandı
17.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:48

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişiden birinin, 16 yaşında 90 suç kaydının olduğu belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 5 kadının çantasının kapkaç yöntemiyle gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

İlçedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların, plakasız motosiklet kullanan 16 yaşındaki K.K. ile S.C. olduğunu tespit etti.

Yaşı küçük olan K.K, Çocuk Büro Amirliği, S.C. ise Asayiş Büro Amirliği ekiplerince evlerinde gözaltına alındı.

Operasyonda kapkaç olaylarında kullanılan çalıntı motosiklet de ele geçirildi.

Zanlılardan K.K'nin hırsızlık, yağma ve benzeri suçlardan 90, S.C'nin ise 12 suç kaydının olduğu belirlendi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan zanlıların gerçekleştirdiği bazı kapkaç olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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