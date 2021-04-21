16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı, İstanbul'da tamamlandı
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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı, İstanbul'da tamamlandı

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı, İstanbul'da tamamlandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'da düzenlenen hazırlık kampı sona erdi.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'da düzenlenen hazırlık kampı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 12 Nisan'dan bu yana yoğun bir tempoda gerçekleştirilen kamp çalışması tamamlandı.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da ay-yıldızlıların antrenmanlarını yakından takip etti.

Teknik direktör Soykan Övünç Başar yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Atakan Nuri Ordu (Galatasaray), Tyler Doğan (Holsten Kiel), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir)

Defans: Yücel Gürol (Adana Demirspor), Hamza Baran Arıkan (Bursaspor), Emirhan Başyiğit (Demir Grup Sivasspor), Ali Turap Bülbül, Ali Yeşilyurt (Galatasaray), Alperen Nehir (Heidenheim), Bilal Selamet (Kasımpaşa), Yasin Yağız Dilek (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Emirhan Acar (Aka Tirol), Sergen Batın Kiradi (Adana Demirspor), Emre Kaya (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Berkay Kençtemur (Beşiktaş), Emirhan Kayar (Galatasaray), Muhammed Eren Arıkan (Hes Kablo Kayserispor), Buğra Yıldırım (İttifak Holding Konyaspor), Muhammet Fatih Güldem (Medipol Başakşehir), Niyazi Kılıç, Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Melih Sağlam (Bursaspor), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Bora Aydınlık (Fenerbahçe)

Forvet: Burak Tolunay Sekin (Altay), Muhammed Arda Uzun (Aytemiz Alanyaspor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Mehmet Bilgin (Bursaspor), Umut Yılmaz (Fraport TAV Antalyaspor), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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