16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı
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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 12-21 Nisan tarihlerinde İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 12-21 Nisan tarihlerinde İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 12 Nisan Pazartesi günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Soykan Övünç Başar yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Atakan Nuri Ordu (Galatasaray), Tyler Doğan (Holsten Kiel), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir)

Defans: Yücel Gürol (Adana Demirspor), Hamza Baran Arıkan (Bursaspor), Emirhan Başyiğit (Demir Grup Sivasspor), Ali Turap Bülbül, Ali Yeşilyurt (Galatasaray), Alperen Nehir (Heidenheim), Bilal Selamet (Kasımpaşa), Yasin Yağız Dilek, Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Emirhan Acar (Aka Tirol), Sergen Batın Kiradi (Adana Demirspor), Emre Kaya (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Berkay Kençtemur (Beşiktaş), Emirhan Kayar (Galatasaray), Muhammed Eren Arıkan (Hes Kablo Kayserispor), Buğra Yıldırım (İttifak Holding Konyaspor), Muhammet Fatih Güldem (Medipol Başakşehir), Niyazi Kılıç, Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor)

Forvet: Burak Tolunay Sekin (Altay), Muhammed Arda Uzun (Aytemiz Alanyaspor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Mehmet Bilgin (Bursaspor), Umut Yılmaz (Fraport TAV Antalyaspor), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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