16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 24 ve 26 Ağustos'ta İstanbul'da Kuzey Makedonya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.