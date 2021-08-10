16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 24 ve 26 Ağustos'ta İstanbul'da Kuzey Makedonya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 24 ve 26 Ağustos'ta İstanbul'da Kuzey Makedonya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 15 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de Park Inn By Radisson Kavacık'ta toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Onur Zayim'in yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Onuralp Çevikkan (Altınordu), Emir Yaşar (Beşiktaş), Kağan Arıcan (Fraport TAV Antalyaspor)

Defans: Fırat Başkaya, Furkan Bacaklı, Hümeyir Albayrak (Altınordu), Alp Bostan (Beşiktaş), Çınar Hasanoğlu, Berk Kızıldemir (Galatasaray), Kerem Coşkun (Göztepe), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor)

Orta saha: Osman Kaynak (Adana Demirspor), Muharrem Emir Erkul (Altınordu), Güney Diyar Kılıççeken (Beşiktaş), Mustafa Genç (Bursaspor), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe), Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Halim Ayaz Yükseloğlu, Efe Akman (Galatasaray), Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor), Enes Nas (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Forvet: Rıdvan Tekkeşin, Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Adnan Karahisar (Beşiktaş), Çağrı Fedai (Göztepe)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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