16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile 0-0 berabere kaldı
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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile 0-0 berabere kaldı

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile 0-0 berabere kaldı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile 0-0 berabere kaldı.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile 0-0 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada milli takım, 12. dakikada Çağrı Fedai ile bir penaltıdan yararlanamadı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ve Genç Milli Takım antrenörleri de maçı izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile 0-0 berabere kaldı - Haberler Spor
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