16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

Türkiye 16 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 2. etabındaki ikinci maçında Portekiz'i 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.