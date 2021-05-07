16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri
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16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye 16 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 2. etabındaki ikinci maçında Portekiz'i 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Türkiye 16 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 2. etabındaki ikinci maçında Portekiz'i 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 2. etaptaki ikinci maçında milli takım, karşılaşmayı 22-25, 26-24, 25-16, 25-17 set sonuçlarıyla kazandı.

2. etaptaki ilk maçında Avusturya'yı 3-0 yenen milliler, gruptaki son maçında yarın TSİ 20.00'de Slovenya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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