16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri
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16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye 16 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 2. etabındaki ilk maçında Avusturya'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye 16 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 2. etabındaki ilk maçında Avusturya'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 2. etaptaki ilk maçında milli takım, karşılaşmayı 16-25, 22-25, 22-25 set sonuçlarıyla kazandı.

Milliler, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 17.00'de Portekiz ile karşılaşacak.

Statü

Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. etapta gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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