16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı galibiyetle başladı
CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Tur'da Türkiye, Avusturya'yı 3-0 mağlup etti.
CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Tur'da Türkiye, Avusturya'yı 3-0 mağlup etti.
- İstanbul
Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Tur'unda Avusturya, Türkiye'yi konnuk etti. 2'nci Tur'un ilk maçında Ay-Yıldızlı ekip, karşılaşmayı 16-25, 22-25, 22-25 setlerle 3-0 kazandı.Milliler, gruptaki ikinci maçta yarın TSİ 17: 00'de Portekiz ile mücadele edecek.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı