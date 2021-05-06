16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı galibiyetle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı galibiyetle başladı

16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı galibiyetle başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Tur'da Türkiye, Avusturya'yı 3-0 mağlup etti.

CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Tur'da Türkiye, Avusturya'yı 3-0 mağlup etti. 

Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Tur'unda Avusturya, Türkiye'yi konnuk etti. 2'nci Tur'un ilk maçında Ay-Yıldızlı ekip, karşılaşmayı 16-25, 22-25, 22-25 setlerle 3-0 kazandı. 

Milliler, gruptaki ikinci maçta yarın TSİ 17: 00'de Portekiz ile mücadele edecek. 

- İstanbul
16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı galibiyetle başladı
16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı galibiyetle başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Azez'de iftar öncesi bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 5 sivil yaralandı
Azez'de iftar öncesi bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 5 sivil yaralandı
Mısır'la 8 yıl sonra ilk temas: Görüşmeler samimi havada gerçekleşti
Mısır'la 8 yıl sonra ilk temas: Görüşmeler samimi havada gerçekleşti
Bakan Çavuşoğlu'nun 'Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız' açıklaması sosyal medyada gündem yarattı
Bakan Çavuşoğlu'nun "Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız" açıklaması sosyal medyada gündem yarattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Serdar Aziz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı galibiyetle başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 21:12:14. #1.14#

title