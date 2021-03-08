16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın rakibi Romanya
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16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın rakibi Romanya

08.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:04
16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın rakibi Romanya

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası 1. raunt elemesindeki ilk maçında yarın Romanya ile karşılaşacak.

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası 1. raunt elemesindeki ilk maçında yarın Romanya ile karşılaşacak.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek elemelerde ay-yıldızlı takımın, Romanya ile yapacağı müsabaka TSİ 18.30'da başlayacak.

Balkan Voleybol Birliği (BVA) şemsiyesi altındaki organizasyonda milli takım, 11 Mart'ta Kuzey Makedonya, 12 Mart'ta Bulgaristan ve 13 Mart'ta Sırbistan ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından puan cetvelini ilk sırada tamamlayan takım, CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Avrupa Şampiyonası 1. raunt elemesine katılan diğer takımlar ise 6-9 Mayıs'ta yapılacak 2. raunt eleme müsabakasında mücadeleye devam edecek.

Elemelerin 2. raundunu ilk sırada tamamlayan ülkeler, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz tarihlerinde Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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