16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu
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16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu

15.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:55
16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası 1. raunt elemesindeki maç programı belli oldu.

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası 1. raunt elemesindeki maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, 9-13 Mart'ta Balkan Voleybol Birliği (BVA) şemsiyesi altında Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek elemelerde mücadele edecek.

Turnuvada Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak genç millilerin maç programı şöyle:

9 Mart Salı:

TSİ 18.30 Türkiye- Romanya

11 Mart Perşembe:

TSİ 18.30 Türkiye-Kuzey Makedonya

12 Mart Cuma:

TSİ 21.00 Bulgaristan-Türkiye

13 Mart Cumartesi:

TSİ 16.30 Sırbistan-Türkiye

Statü

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından puan cetvelini ilk sırada tamamlayan takım, CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanırken, Avrupa Şampiyonası 1. raunt elemesine katılan diğer takımlar ise 6-9 Mayıs'ta yapılacak 2. raunt eleme müsabakasında mücadeleye devam edecek.

Elemelerin 2. raundunu ilk sırada tamamlayan ülkeler, Avrupa Şampiyonası'na katılma hak kazanacak.

2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz tarihlerinde Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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