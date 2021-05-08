16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti
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16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 2. etabındaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Slovenya'yı 3-1 yendi.

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 2. etabındaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Slovenya'yı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentinde düzenlenen organizasyonda Slovenya'yı 25-23, 16-25, 25-12 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup eden milliler, grubunu ilk sırada tamamladı ve 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz tarihlerinde Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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