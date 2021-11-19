16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 30 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlar için 24 Kasım Çarşamba günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Emir Yaşar (Beşiktaş), Kağan Arıcan (Fraport TAV Antalyaspor), Efe Berat Töruz (Yılport Samsunspor)

Defans: Hümeyir Albayrak, Muharrem Cizgili, Fırat Başkaya (Altınordu), Kadir Subaşı, Eren Paşahan (Galatasaray), Efe Can Mete (Beşiktaş), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor)

Orta Saha: Efe Akman, Berat Yılmaz (Galatasaray), Azat Toprak ( İttifak Holding Konyaspor), Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Boran Başkan (Trabzonspor), Emirhan Arkutcu, Yiğit Emir Ekiz (Fenerbahçe), Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor), Osman Kaynak (Adana Demirspor), Yusuf Can Calayır (Beşiktaş),

Forvet: Adnan Karahisar (Beşiktaş), Çağrı Fedai (Fenerbahçe)

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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