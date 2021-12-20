16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında İngiltere'ye 2-1 yenildi

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İngiltere ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre St. George's Park'ta oynanan karşılaşmada 9. dakikada Tyler Dibling'in golüyle 1-0 geriye düşen milli takım, 34. dakikada Yusuf Can Calayır'ın golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. 38. dakikada Tyrique George'un golüne engel olamayan Türkiye, maçın ilk yarısını 2-1 geride kapadı.

İkinci yarıda gol bulamayan 16 Yaş Altı Milli Takımı, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

16 Yaş Altı Milli Takımı, 22 Aralık Çarşamba günü İngiltere ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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