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16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Belarus'u 3-2 yendi

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Belarus'u 3-2 yendi

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Belarus'u 3-2 yendi.

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Belarus'u 3-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 6 ve 36. dakikalarda Adnan Karahisar, 33. dakikada Emirhan Arkutcu kaydetti.

Belarus'un gollerini ise 40. dakikada Ales Sakhonchyk ve 73. dakikada Zakhar Baranok attı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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Haber: 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Belarus'u 3-2 yendi - Haberler Spor
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