16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Belarus'u 3-2 yendi

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Belarus'u 3-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 6 ve 36. dakikalarda Adnan Karahisar, 33. dakikada Emirhan Arkutcu kaydetti.

Belarus'un gollerini ise 40. dakikada Ales Sakhonchyk ve 73. dakikada Zakhar Baranok attı.