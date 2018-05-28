YÖK İlan Verdi: 16 Üniversiteye Rektör Aranıyor!

YÖK İlan Verdi: 16 Üniversiteye Rektör Aranıyor!

Yükseköğretim Kurulu, 16 üniversite için rektör ilanı verdi. İlanda, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi gibi bölünerek kurulan yükseköğretim kurumları da var.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 16 üniversite için rektör ilanı verdi. Rektör aranan üniversiteler arasında, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi gibi bölünerek kurulan yükseköğretim kurumları da var.

BAŞVURU 6 HAZİRAN'A KADAR YÖK BAŞKANLIĞINA YAPILACAK

İlgilenenlerin 6 Haziran'a kadar YÖK Başkanlığı'na başvurması gerekiyor. Rektör aranan üniversiteler şöyle:

Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya Teknik, Kütahya Sağlık Bilimleri, Malatya Turgut Özal, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri, Kahramanmaraş İstiklal, Eskişehir Teknik, Isparta Uygulamalı Bilimler, Ankara Hacı Bayram Veli ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et