16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'ne doğru

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali" düzenlenecek.

Festivalinin sanat danışmanı piyanist Gülsin Onay, 12 Temmuz-6 Eylül'deki festivale ilişkin Bodrum Trafo, Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Bodrum'un bu yıl da sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacağını söyledi.

Sanata yapılan katkının, gelecek ve gençler için umut olduğunu ifade eden Onay, şunları kaydetti:

"Müzik yaşamımda 5 kıta 80 ülkede 2 bin 500'e yakın konser verdim. Danışmanı olduğum Gümüşlük festivalinin coşkusu bambaşka. Festivalimiz bu yıl da dünyaca ünlü virtüözleri ağırlayacak. Bodrum'da dört farklı mekanda gerçekleşecek 17 konserde Hollanda'dan İsrail'e, Tayvan'dan Norveç'e uzanan bir coğrafyadan önemli sanatçılarla buluşacağız. Festivalde 5 dalda düzenlediğimiz 'masterclass'larda şanslı öğrencilerimiz bu virtüözlerle çalışma imkanı yakalayacak."

Festivalin sanat yönetmeni piyanist Eren Levendoğlu da 16 yıldır küçük bütçelerle düzenledikleri festivali sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise festivalin büyük gelişim göstererek uluslararası nitelik kazandığını dile getirdi.

Bu festivalle Türkiye ve çeşitli ülkelerden çok değerli müzisyenleri konuk edeceklerini anlatan Aras, "Bu, Türkiye ve hatta dünyanın en uzun soluklu festivallerinden biri ve dünya müzik otoriteleri tarafından da yakından takip ediliyor. Bu anlamda Bodrum'a, Bodrum'un kültürüne, tarihine ve sanatına verdiği katkıyı çok önemsiyorum." dedi.

Etkinlikler, Bitez'deki Aktur-Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi, 25 asırlık tarihi taş ocağı, Gümüşlük sahilindeki festival merkezinin yanı sıra Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA