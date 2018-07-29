16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ne Doğru

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Zorba" ile açılış yapacak.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, belediyeye ait kafedeki tanıtım toplantısında, dünyanın her yerinde turizmle kültürün iç içe olduğunu, birbirlerinden beslendiğini söyledi.

Düzenledikleri festivallerle ilgili bütün dünyaya hitap edebilen ve bir marka değeri oluşturabilmeyi hayal ettiklerini aktaran Karahan "Turizmi, kültür, sanat ve festivalden, festivallerimizi de turizmle beslememiz gerekiyor. Bunun içinde yaptığımız festivallerin marka değerlerini yükseltmemiz gerekiyor." dedi.

16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin "Zorba" adlı eserle başlayacağını belirten Karahan, şunları kaydetti:

"Bir sanat yapıyoruz ama sanatı halk için yapıyoruz. Halkımızın beğenilerine hitap etmemiz lazım ya da bu sanatları beğenmesi için fırsatı olmayan halkımıza ufak ufak sevdirmeye çalışmamız lazım. Halkımızı sanata daha fazla yaklaştırmak, sanatı daha fazla sevdirmek ve bu beğenilerle de onlara hitap etmekle yükümlüyüz."

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise ilçenin sanat, kültür ve turizmin baş şehri olma yolunda hızla ilerlediğini dile getirdi.

Bodrum'un sanat ve kültürle dünyada anılmasını istediklerini vurgulayan Kocadon, "Bizim için önemli olan sanat, kültür ve turizmi bir arada buluşturup Bodrum ekonomisine katkı sağlamaktır. Sanatın olmadığı yerde birlik, beraberlik ve hoşgörüden bahsetmemiz mümkün değil. Bir toplum için ekmek su ne kadar önemliyse sanat da ve kültür de o kadar önemlidir." diye konuştu.

1 Ağustos'ta başlayacak festival 15 Ağustos'ta sona erecek.