16. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivalinde İlk Hasat Yapıldı

Vali Hasan Şıldak sofraların olmazsa olmazı, şifa kaynağı zeytinin ilk hasadı için düzenlenen 16. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasadı Festivaline katıldı. Festival ile Ayvalık zeytin ve zeytinyağının kalitesine dikkat çekilmesi, yeni pazarlar kazandırılması ve coğrafi işarete de sahip Ayvalık Zeytinyağının tüm dünya tarafından bilinirliğinin arttırılması amaçlanıyor. Ayvalık'ta düzenlenen festival kapsamında bugünkü programa Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Binbaşı Emrah Kadir Çakır, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, zeytin üreticileri ve çok sayıda Ayvalıklı katıldı. Programda konuşan Vali Şıldak, verimli ve bereketli bir sezonun başlangıcı olması temennisinde bulundu. Şıldak, "Balıkesir, Ege'den Marmara'ya uzanan geniş coğrafyası içinde, çok bereketli topraklara, geniş bir turizm potansiyeline ve kültür hazinesine sahip. 'Tarımın Başkenti' diyoruz, 'Türkiye'yi Doyuran İl' diyoruz ve gelişen bir alan olan turizmde de ' Turizm Şehri' olma yolculuğundan bahsediyoruz. Balıkesir; tarım, turizm, hayvancılığı ve kültürü birleştiren şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Biz de Valilik olarak bütün bu sektörleri birleştirici, onları koordinasyon içinde çalışmaya yönlendiren, özendiren ve öncülük eden bir misyon üstlendik. Bu anlamda tarımın sorunlarını geçen hafta bir sektör temsilcileri toplantısıyla görüştük. Bu bölgede nasıl zeytin ön plandaysa, kuzeyde pirinç, meyvecilik, bir başka bölgemizde hayvancılık, sebze üretimi ön plana çıkmakta. Bütün bu alanların geliştirilmesinin, farklı seçeneklerle buluşturulmasının ve İlimizin 'Marka Şehir' olarak Türkiye'de ve artık uluslararası ölçekte söz sahibi olmasının zamanı geldiğini düşünüyoruz. Valiliğimizle birlikte birçok paydaşın olduğu Marka Şehir Platformu ile bu çalışmalar daha da güçleniyor. Marka Şehir İlin tanıtımını, gelişimini koordine eden organize bir yapı. Bu çalışmamız devam ederken Kültür ve Turizm Bakanlığımız yeni bir girişimle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı oluşturdu. Bu kapsamda Marka Şehir çalışmamız ve TGA'nın çalışmaları birleşerek çok daha güçlü hale gelecek. " şeklinde konuşan Şıldak, bu tür etkinlerin tanıtım ve bilinirliğin artmasına büyük katkı sağladığını belirtti.

Konuşmasında bereketli bir sezon dileyen Şıldak, dalından sofraya zeytinin zeytinyağına dönüşme sürecine şahit oldu. Zeytin hasadı yapan Vali Şıldak ve beraberindekiler zeytin yağı sıkımı için ilk zeytinleri makinaya attılar. Sıvı altın olarak da nitelendirilen zeytinyağının yapılma aşamaları hakkında bilgi aldılar. 28-31 Ekim tarihlerinde 4 gün boyunca devam edecek festivalde bulunan zeytin ve zeytinyağı standlarını gezen Vali Şıldak üreticilere bol kazançlar diledi.

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