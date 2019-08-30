16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali

30.08.2019 22:13

Etimesgut Belediyesinin düzenlediği 16'ncı Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Festival kapsamında, Bahçeli Parkı'nda başlayıp Türk Beyleri Kent Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşüne, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, bazı Türk Cumhuriyetlerinden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.

Yürüyüş sırasında mehteran takımı ve seğmenler çeşitli gösteriler sundu.

Belediye Başkanı Demirel, festivalin amacının Türk milletinin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini pekiştirmek olduğunu, Türk coğrafyasındaki, Türk topluluklarının kültür ve sanatının yaşatılmasını istediklerini belirtti.

Anadolu'nun çeşitli illeri ve Türk dünyasından katılımın sağlanacağı festival, 8 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA