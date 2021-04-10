Son dakika gündem: 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar kamerada
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Son dakika gündem: 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar kamerada

Son dakika haberler: MARDİN'in Bagok ve Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların görüntüleri ortaya çıktı.

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MARDİN'in Bagok ve Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların görüntüleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı, 2'si 'kırmızı', 3'ü 'turuncu' listede yer alan örgütün sözde üst düzey 5 isminin de aralarında olduğu 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde havadan bombalama, komandoların intikali ve teröristlerle temas anları yer aldı. Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı'nda, 7 Nisan'daki operasyonda havadan çekilen görüntülerde, teröristlerin bulunduğu sığınağın vurulma anı ile Jandarma Özel Harekat timlerinin teröristlerle çatışma ve sığınağın tahliye anları yer aldı. Bu operasyonda, aralarında 'kırmızı' listede yer alan Özgür Gabar ile Fırat Şişman'ın da bulunduğu 6 terörist, etkisiz hale getirildi. 

Mardin Bagok'ta, 29 Mart'ta gerçekleştirilen 'Eren- 5' operasyonunda ise 4 teröristin kaçarken, İHA'larla tespit edilerek, vurulması görüntülere yansıdı. 

Son dakika gündem: 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar kamerada
Son dakika gündem: 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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