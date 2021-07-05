16 Temmuz tatil olacak mı? 16 Temmuz 2021 Kurban Bayramı tatiline dahil edilecek mi? (On Altı) 16 Temmuz tatil mıi?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü olacak yoksa 11 gün mü olacak merak etti. Peki, Kurban Bayramı tarihleri ne zaman? Kurban Bayramı hangi günler olacak? Kurban Bayramı tarihleri açıklandı mı? Kurban Bayramı tatil günleri ne zaman? 16 Temmuz tatil olacak mı? Detaylar haberimizde...
15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olmasıyla birlikte 16 Temmuz Cuma tatilden sayılacak mı, Kurban Bayramı tatiline dahil edilecek mi merak edildi. Peki, 16 Temmuz tatil olacak mı? 16 Temmuz 2021 Kurban Bayramı tatiline dahil edilecek mi? 16 Temmuz tatil mıi? 16 Temmuz Cuma 2021 tatil mi?
KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 4 gündür. Kurban Bayramı günleri aşağıdaki gibidir:
- Kurban Bayramı Arefe Günü : 19 Temmuz 2021 Pazartesi
- Kurban Bayramı 1. günü : 20 Temmuz 2021 Salı
- Kurban Bayramı 2. günü : 21 Temmuz 2021 Çarşamba
- Kurban Bayramı 3. günü : 22 Temmuz 2021 Perşembe
- Kurban Bayramı 4. günü : 23 Temmuz 2021 Cuma
16 TEMMUZ TATİL OLACAK MI?
Normalde 15 Temmuz Perşembe günü tatildir. Eğer 16 Temmuz Cuma günü de tatil ilan edilirse Kurban Bayramı tatili toplamda 11 gün olacak. Bugün yapılacak Kabine Toplantısında Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak netleşecektir.
KABİNE TOPLANTISINDA KARAR VERİLECEK!
Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.