16 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatiline 16 Temmuz Cuma dahil edildi mi? 16 Temmuz tatil olacak mı?
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16 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatiline 16 Temmuz Cuma dahil edildi mi? 16 Temmuz tatil olacak mı?

16 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatiline 16 Temmuz Cuma dahil edildi mi? 16 Temmuz tatil olacak mı?
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16 Temmuz tatil mi gündemde yer alan konuların başında gelmektedir. 15 Temmuz'un Perşembe gününe gelmesiyle birlikte vatandaşlar 16 Temmuz Cuma tatil olacak mı araştırmaya başladı. Kabine Toplantısı kararı sonucunda 16 Temmuz tatil olacak mı açıklanacak. Peki, 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz Cuma tatil ilan edildi mi? 16 Temmuz Kurban Bayramı tatiliyle birleşecek mi? İşte detaylar...

15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olmasıyla birlikte 16 Temmuz Cuma tatilden sayılacak mı, Kurban Bayramı tatiline dahil edilecek mi merak edildi. Peki, 16 Temmuz tatil olacak mı? 16 Temmuz 2021 Kurban Bayramı tatiline dahil edilecek mi? 16 Temmuz tatil mıi? 16 Temmuz Cuma 2021 tatil mi? 16 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatiline 16 Temmuz Cuma dahil edildi mi? 16 Temmuz tatil olacak mı?

KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 4 gündür. Kurban Bayramı günleri aşağıdaki gibidir:

  • Kurban Bayramı Arife Günü : 19 Temmuz 2021 Pazartesi
  • Kurban Bayramı 1. günü : 20 Temmuz 2021 Salı
  • Kurban Bayramı 2. günü : 21 Temmuz 2021 Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3. günü : 22 Temmuz 2021 Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. günü : 23 Temmuz 2021 Cuma

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

16 Temmuz tatil olacak mı henüz karar verilmedi.

Normalde 15 Temmuz Perşembe günü tatildir. Eğer 16 Temmuz Cuma günü de tatil ilan edilirse Kurban Bayramı tatili toplamda 11 gün olacak. Bugün yapılacak Kabine Toplantısında Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak netleşecektir.

KABİNE TOPLANTISINDA KARAR VERİLECEK!

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı!

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