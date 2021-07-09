16 Temmuz tatil ilan edildi mi? Kurban Bayramı tatiline 16 Temmuz Cuma günü de katılacak mı? 16 Temmuz tatil mi?

15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olmasıyla birlikte 16 Temmuz Cuma tatilden sayılacak mı, Kurban Bayramı tatiline dahil edilecek mi merak edildi. Peki, 16 Temmuz tatil olacak mı? 16 Temmuz 2021 Kurban Bayramı tatiline dahil edilecek mi? 16 Temmuz tatil mı? 16 Temmuz Cuma 2021 tatil mi? 16 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatiline 16 Temmuz Cuma dahil edildi mi? 16 Temmuz tatil olacak mı?