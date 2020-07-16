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16 Temmuz Perşembe DHA SPOR Gündemi

Nihat Özdemir: Pandemi döneminde futbol oynanmaz deniliyordu ama inşallah kazasız belasız sezonu sonlandırırız-Ne düşen takımlar belli, ne de şampiyon takım-Temmuz'un sonunda tüm organizasyonlarımızı bitireceğiz -Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de önemli bir mücadele oldu -İyi bir sezon...

16 Temmuz Perşembe DHA SPOR Gündemi
16.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:42

Nihat Özdemir: Pandemi döneminde futbol oynanmaz deniliyordu ama inşallah kazasız belasız sezonu sonlandırırız

-Ne düşen takımlar belli, ne de şampiyon takım

-Temmuz'un sonunda tüm organizasyonlarımızı bitireceğiz -Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de önemli bir mücadele oldu -İyi bir sezon geçirdik -Pandemi sonrası süreçte büyük bir özveriyle çalıştık 

Mesut Özil'e 5 ülkeden teklif -Özil, gelecek sezon iyi takım kurulması durumunda Fenerbahçe'nin teklifine evet diyebillir -Kupa koleksiyoncusu Mesut Özil -Premier Lig'de 184, Laliga'da 105, Bundeslıga'da 101 maç 

Şampiyon Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak: Başarının asıl sırrı aile olmak"Büyük sorumluluk aldık""Süper Lig'de adından çok bahsettiren ve kalıcı olan bir Hatayspor oluşturmak istiyoruz"

DEMOKRASİ NÖBETİ TUTULDUGençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen ve 81 ilden milli sporcuların katılımıyla, TBMM'nin bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde demokrasi nöbeti tutuldu.Gece saat 02.16'da şehit Ömer Halis Demir anısına gökyüzüne kırmızı-beyaz balonlar bırakıldı.

TRABZONSPORUluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazı görüşecek. Videokonferans ile sabah saatlerinde yapılacak duruşmanın ardından karar verecek

FENERBAHÇE10.00 Yargıtay'dan dönen Futbolda Şike Davası, usuldeki eksiklerin giderilmesi için bugün yeniden görülecek. Çağlayan'daki duruşmaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski Başkan Aziz Yıldırım da katılmak üzere adliyeye geldi.-Sarı-Lacivertli takımda Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürecek

BEŞİKTAŞ-Derbi mücadelesinin hazırlıklarına devam edilecek.

GALATASARAYSarı-kırmızılılarda Göztepe maçının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPORİttifak Holding Konyaspor maçının çalışmaları devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR10.30 Dünü izinli geçiren Turuncu-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor maçının hazılıklarını sürdürecek.

PFDK VE TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.


Kaynak: DHA

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