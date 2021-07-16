16 Temmuz Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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16 Temmuz Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

16 Temmuz Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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16 Temmuz Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 16 Temmuz Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 16 Temmuz yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 16 Temmuz Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

16 TEMMUZ CUMA TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Dizi

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:30 Fulya ile Umudun Olsun

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:00 Kalp Atışı

10:00 Bir Şansım Olsa

11:30 Yeni Gelin

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Ölümcül Takip

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Maria ile Mustafa

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İnanılmaz Aile 2

22:30 Titanik

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4

22:30 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00:30 Yerli Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:40 Kalk Gidelim

10:10 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:40 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:20 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Vikingler: Büyük Macera" (Altyazılı)

21:50 Yabancı Sinema "Aile Babası" (Altyazılı)

00:05 Yabancı Sinema "Aile Babası" (Altyazılı)

02:20 Yıldızların Yolu

03:20 Kalk Gidelim

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16 Temmuz Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
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