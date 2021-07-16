16 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 16 Temmuz Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31543 sayılı Resmi Gazete
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16 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 16 Temmuz Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31543 sayılı Resmi Gazete

16 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 16 Temmuz Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31543 sayılı Resmi Gazete
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16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Temmuz Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Temmuz Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

16 TEMMUZ 2021 CUMA RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4304)

–– Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen "Belen-Kömürçukuru Enerji Nakil Hattı"nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4305)

–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen "Köseçobanlı-Gezende Enerji Nakil Hattı"nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4306)

–– Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklarının 2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4307)

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4308)

–– Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4309)

YÖNETMELİK

–– Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile İlgili 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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16 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 16 Temmuz Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31543 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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