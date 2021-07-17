16 Temmuz 2021 Haberleri
16 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Babel'den sürpriz Van Aanholt hamlesi! Yıldız futbolcuyu Galatasaray'a çağırdığı yoruma beğeni yağdı
- Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
- Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti
- Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor
- Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti
- Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürüp kendini bıçakladı
- Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı
- Neymar'ı görenler tanıyamıyor! Yeni tarzıyla bambaşka birine dönüştü
- FIFA'dan tarihi ceza! Spezia 2 yıl transfer yapamayacak
- Şevval Şahin uzaklaştırma kararı aldırdığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la barıştı
- 42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu
- Tapınak ziyaretine giden Macron, 'Sen bir ateistsin' tepkisiyle karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı
- Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti
- Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı
- Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor
- Ankara'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak
- Güntekin Onay video oyununda arkadaşının oğluna acımadı! Ünlü sunucunun anısı kahkahaya boğdu
- Beylikdüzü'nde tellerden atlayıp yola giren bir yayaya metrobüs çarptı
- Menemenspor, Liverpool altyapısında yetişen Toni Correira Gomes'i kadrosuna kattı
- Fenerbahçe'de gözler Pereira'ya çevrildi! Dorukhan Toköz konusunda son kararı kısa süre içinde verecek
- 'Pucca' lakaplı fenomen Selen Pınar Işık'ın neden gözaltına alındığı belli oldu
- Aksaray'da gurbetçilerin kullandığı otomobil düğün konvoyu ile çarpıştı: 2 ölü
- Son Dakika: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 6 bin 918 yeni vaka tespit edildi
- CHP'li Öztrak'ın tepki çeken '15 Temmuz' sözlerine AK Partili Çelik'ten sert yanıt: Ahlak dışı bir düşmanlık
- Jean Micheal Seri, Fatih Terim'i unutamıyor! Galatasaray'a dönmek için haber yolladı
- 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere
- İngiltere'de günlük vaka sayısı 50 bini geçti
- Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti
- İtalya Serie A'da yeşil forma yasaklandı
- AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
- Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı
- Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı
- Makedon sol bek Alioski'nin talepleri Fatih Terim'i çileden çıkardı! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
- Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
- Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
- Real Başkanı Perez'in ses kaydında çarpıcı Mesut Özil detayı: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
- Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
- Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı
- Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Bodrum'daki restoranında yangın çıktı