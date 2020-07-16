16 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı 16 Temmuz 2020 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Doya Doya Moda 01:35 Doğduğun Ev Kaderindir 02:30 Doğduğun Ev Kaderindir 03:55 8x8 04:30 8x8 04:30 Doğduğun Ev Kaderindir 04:50 Bilginiz Olsun 05:15 Bilginiz Olsun 05:45 Doya Doya Moda 06:00 Oynat Bakalım 07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz 10:00 Program 13:00 Doya Doya Moda 16:15 Program 20:00 Şampiyonun Hikayesi 2020 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler Kaynak: InterSinema.com