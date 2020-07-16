16 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı
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16 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı

16 Temmuz 2020 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

16 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı
16.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 16.07.2020 06:57

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doya Doya Moda

01:35 Doğduğun Ev Kaderindir

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:55 8x8

04:30 8x8

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:50 Bilginiz Olsun

05:15 Bilginiz Olsun

05:45 Doya Doya Moda

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

10:00 Program

13:00 Doya Doya Moda

16:15 Program

20:00 Şampiyonun Hikayesi 2020

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Kaynak: InterSinema.com

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