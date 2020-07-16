16 Temmuz 2020 Perşembe 31187 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 16 Temmuz günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 16 Temmuz 2020 ve 31187 sayılı Resmi Gazete...

16 Temmuz tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 148 sayfadan oluşan 16 Temmuz 2020 Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. 31187 SAYILI RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik –– Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik –– Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri. Resmi Gazete tamamı...