16 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı 16 Temmuz 2020 Perşembe günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:45 Bay Yanlış 01:30 Bay Yanlış 03:00 Her Yerde Sen 03:00 Ali Kundilli 2 03:30 Temizlik Benim İşim 04:30 Zuhal Topal’la Sofrada 06:00 Aşk Yeniden 08:00 Çalar Saat 10:45 Bizim Hikaye 13:30 Bay Yanlış 16:15 Sen Çal Kapımı 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Sen Çal Kapımı 20:00 Yaparsın Aşkım 23:15 Sen Çal Kapımı Kaynak: InterSinema.com