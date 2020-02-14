16 tankla evlilik teklif etti

14.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:59

Rusya'da bir asker 16 tankla oluşturulan kalp şeklinin ortasında kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Ordu kanalı ise o anların görüntüsünü yayınladı.

Rus asker, Moskova bölgesindeki kırsal bir kesimde yer alan Alabino poligonunda 16 adet T-72B3 tankıyla oluşturulan kalp şeklinin ortasına kız arkadaşıyla birlikte yürüdü. Daha sonra genç, kalbin ortasında kız arkadaşının önünde diz çökerek evlilik teklifi etti. Genç kadının ise evlilik teklifini kabul ettiği belirtildi.

Genç askerin 'tanklı teklifi' ile ilgili görüntüler Rus ordu kanalı Zvezda tarafından yayınlandı. Genç kadının kalp şeklinin ortasına yürüdüğü sırada gözünü kapattığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Tanklarla oluşturulan kalp şeklinin görüntüsü-Rus askerle kız arkadaşının şeklin ortasına yürümesi-Yürüyüş sırasında kızın gözünün kapatması

-Rus askerin diz çöküp evlilik teklif etmesi ve kadının kabul etmesi

Kaynak: DHA