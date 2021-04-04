16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı kamerada
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16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı kamerada

Gaziantep'te 16 suç kaydı bulunan H.Ö.'nün bir binadan motosiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te 16 suç kaydı bulunan H.Ö.'nün bir binadan motosiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, Gaziantep'in Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. 16 suç kaydı bulunan H.Ö. binaya gelerek girişte bulunan motosikleti alıp kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin 16 suç kaydı bulunan H.Ö. olduğunu tespit etti. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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