16 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi
BtcTurk Yeni Malatyaspor BEŞİKTAŞSiyah beyazlılar günü izinli geçirecek.
Demir Grup Sivasspor
19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor
BEŞİKTAŞSiyah beyazlılar günü izinli geçirecek.
TFF 1'İNCİ LİG14.00 Keçiörengücü - Altay16.30 Fatih Karagümrük - Giresunspor16.30 Bursaspor - Adana Demirspor19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - İstanbulspor
BASKETBOLSolgar Vitamin Türkiye Kupası Finali17.00 Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16.30 Hatay BŞB - Bellona Kayseri Basketbol
VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Aydın B.Şehir Bld.17.30 Nilüfer Bld. - Atlasglobal YeşilyurtAXA Sigorta Efeler Ligi17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Spor Toto
GÜREŞ İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası sona eriyor.
AVRUPA'DAN FUTBOL16.30 Antwerp - Sporting Charleroi (Sinan Bolat)16.30 St. Pölten - Admira (Sinan Bakış)17.00 Juventus - Brescia (Merih Demiral*)17.00 Sassuolo - Parma (Mert Müldür)18.45 Zwolle - Feyenoord (Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü)20.00 Mainz 05 - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)23.00 Lille - Marsilya (Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı*)
23.00 Real Madrid - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)