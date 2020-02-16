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16 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

BtcTurk Yeni Malatyaspor BEŞİKTAŞSiyah beyazlılar günü izinli geçirecek.

16.02.2020 09:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:12
16 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

Demir Grup Sivasspor

19.00 - BtcTurk Yeni Malatyaspor 

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlılar günü izinli geçirecek.

TFF 1'İNCİ LİG14.00 Keçiörengücü - Altay16.30 Fatih Karagümrük - Giresunspor16.30 Bursaspor - Adana Demirspor19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - İstanbulspor

BASKETBOLSolgar Vitamin Türkiye Kupası Finali17.00 Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16.30 Hatay BŞB - Bellona Kayseri Basketbol

VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Aydın B.Şehir Bld.17.30 Nilüfer Bld. - Atlasglobal YeşilyurtAXA Sigorta Efeler Ligi17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Toto

GÜREŞ İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası sona eriyor.

AVRUPA'DAN FUTBOL16.30 Antwerp - Sporting Charleroi (Sinan Bolat)16.30 St. Pölten - Admira (Sinan Bakış)17.00 Juventus - Brescia (Merih Demiral*)17.00 Sassuolo - Parma (Mert Müldür)18.45 Zwolle - Feyenoord (Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü)20.00 Mainz 05 - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)23.00 Lille - Marsilya (Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı*)

23.00 Real Madrid - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)


Kaynak: DHA
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