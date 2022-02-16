16 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı
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16 Şubat 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Pekin'de Bugün
02:30 İtalya Serie A Özetler
02:50 İngiltere Premier Lig Özetler
03:20 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:55 Spor Takvimi
04:00 Futbol Anadolu
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:25 İtalya Serie A Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Panorama
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:15 Avrupa'dan Futbol
13:30 TBMM-TV
16:30 Spor Bülteni
16:55 İstanbulspor A.Ş. - Beypiliç Boluspor
19:00 Spor Merkezi
19:55 Nasadoge Menemenspor - MKE Ankaragücü
22:00 Futbol Aklı
23:30 Aktüel Futbol