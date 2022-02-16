16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu! Bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? SON DAKİKA Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı

16 Şubat Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 16 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 16 Şubat Çarşamba korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarının 16 Şubat 2022 tarihli verileri henüz açıklanmadı.

15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artarken vefat sayıları son dönemin en yüksek seviyesine çıktı. 15 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 94 bin 730 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 266'dan 309'a yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 102 bin 673 olurken toplam 461 bin 955 PCR testi yapıldı.

TEST SAYISI 438 bin 553 VAKA SAYISI 76 bin 632 VEFAT SAYISI 266 İYİLEŞEN SAYISI 70 bin 169

Haberler.com - Gündem