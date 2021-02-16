16 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
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16 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

16.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 16.02.2021 06:46
16 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

16 Şubat 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

00:05 Taktik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

05:05 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:35 Euro 2020 Magazin

12:35 İtalya Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

16:00 Hedef Süper Lig

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

20:45 Süper Lig Goller

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Futbol Anadolu

21:00 Stadyum

23:05 Avrupa'dan Futbol

Kaynak: InterSinema.com

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