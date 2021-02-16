16 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı
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16 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı

16.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 16.02.2021 06:46
16 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı

16 Şubat 2021 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2

02:00 Hekimoğlu

02:30 Yüzleşme

04:15 5N 1K

04:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Afili Aşk

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Geniş Aile Komşu Kızı

20:00 Hekimoğlu

22:15 Geniş Aile Komşu Kızı

16 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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