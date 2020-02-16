16 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı
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16 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

16 Şubat 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

16.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 16.02.2020 06:45
16 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

02:00 TFF 1. Lig Özetler

02:15 Bundesliga Özetler

02:30 Takvim Yaprakları

02:35 Kitaplığı

02:45 Stadyum

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:20 İngiltere Premier Lig Özetler

08:45 TFF 1. Lig Özetler

09:00 Spor Bülteni

09:55 Spor Kitaplığı

10:00 Süper Lig Özetler

10:15 TFF 1. Lig Özetler

10:30 Almanya Bundesliga Özetler

10:50 Takvim Yaprakları

10:55 Hava Durumu

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:55 Spor Kitaplığı

12:00 Avrupa Stüdyosu

13:30 Spor Bülteni

14:00 Spor Hafta Sonu

16:00 Dakika Skor

18:00 Spor Hafta Sonu

19:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com
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