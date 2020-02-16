16 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

16.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 16.02.2020 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Maç Saati

02:00 Maç Sonu

02:15 Süper Lig Maç Sonu

04:15 Maç Saati

06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

09:15 Dünden Bugüne

09:45 Maç Sonu

10:00 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

12:45 Süper Lig'in Gol Kralları

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:45 Devre Arası

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

16:00 Trabzonspor - DG Sivasspor

16:45 Devre Arası

17:00 Trabzonspor - DG Sivasspor

18:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Galatasaray - BTCTurk Malatya

19:45 Devre Arası

20:00 Galatasaray - BTCTurk Malatya

21:00 Maç Sonu

21:15 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Maç Saati

Kaynak: InterSinema.com