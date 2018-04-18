16. Sportaccord Kongresi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Formül 1 Ticari Ortaklık Sorumlusu Zarah el-Kudcy'nin "Sponsorluk ve Pazarlama Geleceği: Perspektif Herşeydir" konulu panelde konuşması Paris 2024 Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı ve altın madalyalı kanocu Tony Estanguet'in basın toplantısı -NBA Pazarlama ve İletişim...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Formül 1 Ticari Ortaklık Sorumlusu Zarah el-Kudcy'nin "Sponsorluk ve Pazarlama Geleceği: Perspektif Herşeydir" konulu panelde konuşması
Paris 2024 Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı ve altın madalyalı kanocu Tony Estanguet'in basın toplantısı
-NBA Pazarlama ve İletişim Başkan Yardımcısı Sheila Rasu'nun "Etkili Pazarlamanın Gücü" konulu panelde konuşması
-Uluslararası Sörf Derneği Başkanı Fernando Aguerre'nin "Etkili Pazarlamanın Gücü" konulu panelde konuşması
BANGKOK - 15-20 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan ve Anadolu Ajansı'nın Medya Sponsoru olduğu 16. SportAccord Kongresi, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Centara Grand and Bangkok Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

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