GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Formül 1 Ticari Ortaklık Sorumlusu Zarah el-Kudcy'nin "Sponsorluk ve Pazarlama Geleceği: Perspektif Herşeydir" konulu panelde konuşması

Paris 2024 Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı ve altın madalyalı kanocu Tony Estanguet'in basın toplantısı

-NBA Pazarlama ve İletişim Başkan Yardımcısı Sheila Rasu'nun "Etkili Pazarlamanın Gücü" konulu panelde konuşması

-Uluslararası Sörf Derneği Başkanı Fernando Aguerre'nin "Etkili Pazarlamanın Gücü" konulu panelde konuşması

BANGKOK - 15-20 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan ve Anadolu Ajansı'nın Medya Sponsoru olduğu 16. SportAccord Kongresi, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Centara Grand and Bangkok Kongre Merkezi'nde devam ediyor.