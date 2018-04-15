16. Şebap Güvercin Festivali Ankara'da Düzenlendi

Başkentte, Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu tarafından 16. Şebap Güvercin Festivali düzenlendi.

Akyurt İlçesinde bulunan bir otelde Saf Anadolu ırkı Şebap güvercinlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalde, ülke genelinden ve yurt dışından çok sayıda güvercin sever bir araya geldi.

Yarışmada, özelliklerine göre aldıkları puanlarla dereceye giren güvercinler, daha sonra meraklılarının karşısına çıkarıldı. Yarışmada derece alan güvercinlerin sahiplerine kupa verildi.

Ayrıca festival süresince kurulan pazarda, Şebap cinsi güvercinler satışa çıkarıldı. 250 liradan başlayan ve 150 bin liraya kadar yükselen fiyatlardan satışa sunulan kuşlar, alıcısıyla buluştu.

Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu Genel Sekreteri Sadık Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şebap'ın Şanlıurfa kökenli ve Türkiye'den tüm dünyaya yayılan bir ırk olduğunu belirtti.

Festivale yarışmak için bu yıl 165 Şebap güvercininin katıldığını belirten Özlü, kurulan pazara ise satış amaçlı 2 binin üzerinde güvercinin getirildiğini kaydetti.

"Türkiye genelinde 5 bin üyemiz var"

Festivale Suudi Arabistan, İtalya ve Almanya'dan gelenlerin de olduğunu aktaran Özlü, "Şebap güvercini 'Manken' diye tabir ettiğimiz bir tür. Fiziksel ve görsel özellikleriyle değerlendirilen bir güvercin cinsi. Türkiye genelinde 5 bin üyemiz var. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan ve Avrupa'da da yaygın bir şekilde beslenmektedir. Bu güvercin cinsini de kendi arasında 7 farklı kategoride. Bunlar, misli, kürek, çakmaklı, abalı çakmaklı, abalı miski, Arap ve mavi göktür. Bunlar da öndeki pulu, gaga yapıları, fiziksel özellikleri, renkleri, gözlerinin renkleri gibi 11 değişik özelliğine göre puanlamaya tabi tutuluyor." diye konuştu.

Festivale katılmak için Almanya'dan geldiğini belirten Arif Uzemir, "Güvercin sevgisi bizi buralara getirdi. Her yıl düzenlenen festivale katılmaya çalışıyorum." dedi.

İzmir'den geldiğini anlatan Nail Tuğtekin de "Çok güzel bir kuş türü. Kuş beslemeyi ve bunlarla ilgilenmeyi gençlere tavsiye ediyorum. Benim stresten kaynaklanan tansiyon hastalığım vardı, kuşlarla ilgilenmeye başladıktan sonra düzeldim. Çok şükür çok mutluyum." ifadesini kullandı.