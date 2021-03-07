16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu
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16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu

07.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:48
16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu

Türkiye'nin ikinci en büyük maratonu olan Runatolia, 39 ülkeden 3 bin 500 sporseverin katılımı ile bu sabah Antalya'da gerçekleşti.

Türkiye'nin ikinci en büyük maratonu olan Runatolia, 39 ülkeden 3 bin 500 sporseverin katılımı ile bu sabah Antalya'da gerçekleşti.

Bu yıl 16. düzenlenen Türkiye'nin ikinci en büyük maratonu olan Runatolia, 39 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 sporseverin katılımı ile turizmin başkenti Antalya'da gerçekleşti. Sabah saat 8.45'de Atatürk Kültür Parkı Cam Piramit önünden başlayan koşu maratonu, önceden belirlenen güzergahlar üzerinden devam ederek tekrar Cam Piramit önünde son buldu. Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak yapılan koşuda, sporcuların kendilerini rahat hissetmesi için başlangıç alanından 50 metre ileriye maskelerini atmaları için kutular konuldu. Koşuya, 3 bin 500 sporseverin yanında sivil toplum örgütleri de katıldı. - ANTALYA

16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu
16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu
16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu
16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu
16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu
16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu
16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu
16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu
16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu
16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu
16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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