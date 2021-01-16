Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım'ı kim kazandı?
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Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım'ı kim kazandı?

16.01.2021 20:00 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:27
Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım'ı kim kazandı?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Anlat Bakalım heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler bu akşamki Anlat Bakalım sonucun merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 16 Ocak Survivor Anlat Bakalım kim kazandı?

Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da Anlat Bakalım heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken 14 Ocak Survivor Anlat Bakalım kim kazandı ve Survivor dokunulmazlık kim kazandı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı?

14 OCAK SURVİVOR ANLAT BAKALIM KİM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler arasında yapılan Anlat bakalım oyunu henüz sona ermedi.

16 Ocak Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakaım'ı kim kazandı?

Devam eden oyunda son durum:

16 Ocak Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakaım'ı kim kazandı?

Zorlu mücadelede Gönüllüler Anlat bakalım oyununu kazandı ve bisküvi ödülünü kazandı.

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