16 Ocak Pazar 2022 korona tablosu AÇIKLANDI mı? Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 16 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?
16 Ocak Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 16 Ocak Pazar koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 16 Ocak Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 16 Ocak Pazar koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 16 Ocak Pazar korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 16 Ocak korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 16 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu mu? 16 Ocak vaka sayısı kaç?
Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 16 Ocak Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
16 Ocak Pazar koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Açıklandığında veriler haberimizde yer alacaktır.
16 Ocak korona tablosu açıklanmadı.
15 Ocak Cumartesi günü 384.263kişiye test uygulanmıştır.
15 Ocak Cumartesi 384.263 kişiye uygulanan testten 63.967 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
15 Ocak Cumartesi günü 177 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
15 Ocak Cumartesi günü 52.016 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.
Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 16 Ocak Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
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Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;
2022
OCAK
1 Ocak hasta, 145 vefat, 36.731 vaka
3 Ocak hasta, 160 vefat, 44.869 vaka
4 Ocak hasta, 137 vefat, 54.724 vaka
5 Ocak hasta, 143 vefat, 66.467 vaka
6 Ocak hasta, 156 vefat, 68.413 vaka
7 Ocak hasta, 157 vefat, 63.214 vaka
8 Ocak hasta, 141 vefat, 66.237 vaka
9 Ocak hasta, 173vefat, 61.727 vaka
10 Ocak hasta, 141 vefat, 65.236 vaka
11 Ocak hasta, 137 vefat, 74.266 vaka
12 Ocak hasta, 145 vefat, 77.722 vaka
13 Ocak hasta, 153 vefat, 75.564 vaka
14 Ocak hasta, 167 vefat, 67.857 vaka
15 Ocak hasta, 177 vefat, 63.967 vaka
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